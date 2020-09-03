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Çaldığı malı 1 yıl garanti vererek satan şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 18:08 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kumluca ilçesinde çaldıkları eşyaları 1 yıl garanti vererek satan 2 şüpheliden biri yakalandı.Mavikent, Beykonak ve Beşikci Mahallelerinde farklı tarihlerde meydana gelen evden hırsızlık olaylarına yönelik Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Timi ve Mavikonak Jandarma Karakol Komutanlığı timleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde çaldıkları eşyaları 1 yıl garanti vererek satan 2 şüpheliden biri yakalandı.

Mavikent, Beykonak ve Beşikci Mahallelerinde farklı tarihlerde meydana gelen evden hırsızlık olaylarına yönelik Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Timi ve Mavikonak Jandarma Karakol Komutanlığı timleri geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda olayın şüphelilerin A.E. ve İ.A.’nın olduğunu belirledi. Çaldığı malları 1 yıl garanti vererek satan İ.A., jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Şüphelinin ifadesinde 8 evden hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi. Çalıntı eşyaları satın alan Suriye uyruklu A.E., N.E., A.E., M.A., M.A., A.E, hakkında suç eşyasını alınması ve kabul edilmesi suçundan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Jandarmadaki ifadesinin ardından Kumluca Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen İ.A. tutuklandı. Diğer şüpheli A.E.’yi yakalama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

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