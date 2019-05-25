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Çaldığı malzemeleri hurdacıya satmaya götürürken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 23:57 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde çaldığı pompa borularını ve rögar kapaklarını hurdacıya satmak üzere götürürken jandarma tarafından yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Elbistan-Göksun karayolunda rutin yol kontrolü yapan Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.K.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde çaldığı pompa borularını ve rögar kapaklarını hurdacıya satmak üzere götürürken jandarma tarafından yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Elbistan-Göksun karayolunda rutin yol kontrolü yapan Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.K. (28) isimli şahsın kullandığı 46 ES 972 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilin bagaj kısmında ve içinde bulunan demir boruları ve rögar kapaklarını gören jandarma ekipleri, söz konusu malzemelerin çalınmış olabileceğini değerlendirdi. Sürücünün ifadesi, jandarma ekiplerinin şüphesini doğruladı. Şüpheli T.K., 7 adet vanalı boru ile 7 adet rögar kapağını İğde Mahallesi Kırkgöz mevkiindeki DSİ’ye ait bölgeden çaldığını hurdacıya satmak üzere götürdüğünü itiraf etti. Gözaltına alınan şüpheli, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Elbistan Adliyesi’ne sevk edilen T.K., çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Çalınan malzemelere de el konuldu.

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