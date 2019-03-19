HABER

Çaldığı mama ve yağları satıp, uyuşturucu almış

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 17:57 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da marketlerden mama ve yağ çalarken güvenlik kameraları tarafından görüntülenen Şahin G. gözaltına alındı.

Çaldığı mama ve yağları satıp, uyuşturucu almış

Canan ALTINTAŞ-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'da marketlerden mama ve yağ çalarken güvenlik kameraları tarafından görüntülenen Şahin G. gözaltına alındı. 3 çocuk babası Şahin G.'nin eşi Cevriye G., eşinin çaldığı mamaları satarak uyuşturucu aldığını söyledi.
İskanevleri semtindeki market zincirinden 23 Şubat'ta mama çalarken kasiyerlere yakalanan kimliği belirsiz kişinin başka marketlerde de hırsızlık yaptığı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis yaptığı araştırmada kentte farklı marketlerde hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelinin Şahin G. olduğunu belirledi. Bağlar ilçesindeki Sağlık Ocağı Caddesi'nde oturan Şahin G., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şahin G.'nin eşi Cevriye G. eşinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu, hırsızlıkları eroin almak için yaptığını öne sürdü.
'EŞİM BU HIRSIZLIKLARI EROİN ALMAK İÇİN YAPIYOR'
3 çocuğunu anne sütüyle beslediğini vurgulayan Cevriye G., yaşadığı olaylarla ilgili şöyle konuştu:
"Ben eşimin yaptığı son olayları polis arkadaşlar eve gelince öğrendim. Mama, yağ ve bebek bezi çaldığını yeni duydum. 3 çocuk annesiyim maddi durumumuz zaten yok, bize kayınvalidem bakıyor. Eşim çalışmıyor madde bağımlısı, en küçük kızım 3 yaşına girdi ben onu da diğer çocuklarımı da anne sütüyle büyüttüm. 10 yıldır onunla evliyim. Son 3 yıldır madde bağımlısı, şimdiye kadar ekmeğini bile yemedik, cebinde hiç para yok. Çaldığı mamaları kesinlikle eve getirmedi. Benim çocuklarımda mama yemiyor zaten. Eşimin daha önce üzerinde uyuşturucuyla yakalandı. Eşimin sadece uyuşturucudan kaydı var. Eşim bu hırsızlıkları eroin almak için yapıyor. Eşimin tedavi olmasını istiyorum eski günlerdeki Şahin olmasını istiyorum. Çocuklarıma bakmıyor sadece Bağlar Sosyal Yardımlaşma Vakfından eğitim yardımı alıyorum."
'TEDAVİ OLMASINI İSTİYORUM'
Yaşadığı evin kayınbiraderine ait olduğunu belirten Cevriye G., "Ben gerçekten mağdur biriyim ama o çaldığı ürünleri eve getirseydi de ben onları kabul etmezdim. Haram malı ben nasıl yerim, çalıyor, götürüp satıyor o parayı uyuşturucuya veriyor. Eve getirmiyor. Ben devletimden yardım istiyorum, eşimin de tedavi olmasını istiyorum. Başka da bir isteğim yok" dedi.
Daha önce uyuşturucu kullanmak suçundan sabıkası bulunduğu ortaya çıkan Şahin G.'nin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Çaldığı mama ve yağları satıp, uyuşturucu almışÇaldığı mama ve yağları satıp, uyuşturucu almışÇaldığı mama ve yağları satıp, uyuşturucu almışÇaldığı mama ve yağları satıp, uyuşturucu almış

Rüzgarın yönünü tahmin edemeyince kendisine gaz sıkan polisler Rüzgarın yönünü tahmin edemeyince kendisine gaz sıkan polisler
Parçalanmış halde bulunduParçalanmış halde bulundu
Apartmanda yangın paniğiApartmanda yangın paniği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması: Yanlış yaptık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması: Yanlış yaptık

Müjdat Gezen'e kötü haber! Zorla getirilme kararı

Müjdat Gezen'e kötü haber! Zorla getirilme kararı

Milyonlarca araç sahibinin beklediği haber

Milyonlarca araç sahibinin beklediği haber

Bu araçlar piyasa değerinin çok altında

Bu araçlar piyasa değerinin çok altında

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Anket şirketi açıkladı! Bu seçimde bir ilk olacak

Anket şirketi açıkladı! Bu seçimde bir ilk olacak

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Her satırı iğrenç! Oyunları böyle ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Oyunları böyle ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.