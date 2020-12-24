Çaldığı motosiklet ve eşyaları evinde saklamış

Osmaniye’de çaldığı motosiklet, bisiklet ve elektronik eşyayı evinde saklayan hırsız düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 28 yaşındaki A.C.’nin hırsızlık yaptığı bilgisine ulaştı. Yapılan fiziki takip sonucu şahsın evine operasyon düzenleyen ekipler eve girdiklerinde onlarca çalıntı eşyayla karşılaştı. Motosiklet, şarjlı bisiklet ve elektronik eşya çalan A.C. gözaltına alındı.

Şahsın evinde yapılan aramada 3 adet motosiklet, 2 adet elektrikli bisiklet, 1 adet jeneratör, 2 adet ağaç kesme makinası, 2 adet televizyon, 2 adet bilgisayar monitörü ile 1 adet akü şarj redresörü ele geçirildi.

