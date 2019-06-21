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Çaldığı motosikleti hurdacıya satan hırsız yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 13:12 | Son Güncelleme

BİNGÖL'de, park halindeki motosikleti çalıp, parçalara ayırdıktan sonra hurdacıya satan F.K., polis ekiplerince yakalandı.  Olay, 12 Haziran günü Bingöl merkezdeki Eski Saray Caddesi’nde meydana geldi.

Çaldığı motosikleti hurdacıya satan hırsız yakalandı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)- BİNGÖL'de, park halindeki motosikleti çalıp, parçalara ayırdıktan sonra hurdacıya satan F.K., polis ekiplerince yakalandı.
Olay, 12 Haziran günü Bingöl merkezdeki Eski Saray Caddesi’nde meydana geldi. M.B.’nin park ettiği sepetli motosikleti kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede, çalınan motosikletin parçalanarak hurdacıya satıldığını belirledi.
Çalışmalarını yürüten ekipler, motosikleti çalıp, hurdacıya satan kişinin F.K., olduğunu tespit etti. Polis ekiplerince gözaltına alınan F.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Çaldığı motosikleti hurdacıya satan hırsız yakalandı

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