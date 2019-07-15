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Çaldığı motosikletle gezerken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 16:15 | Son Güncelleme

AKSARAY'da, hakkında hırsızlıktan 4 yıl 2 ay hapis cezası kararı olan Ömer A.

Çaldığı motosikletle gezerken yakalandı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY (DHA)- AKSARAY'da, hakkında hırsızlıktan 4 yıl 2 ay hapis cezası kararı olan Ömer A. (23), dün akşam polis ekiplerince çaldığı motosikletle gezerken yakalandı.
Paşacık Mahallesi 1666 Sokak'ta Orhan Sevindi'ye ait park halindeki motosiklet çalındı. Selindi durumu fark edince polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, motosikleti bulmak için çalışma başlattı. Devriye görevindeki polis ekiplerine bilgi verilmesi üzerine, yaklaşık 1 saat sonra Hamidiye Mahallesi'nde çalınan motosikletin özelliklerine uyan bir araçla gezen kişi durduruldu. Motosiklet sürücüsü Ömer A., gözaltına alındı. Yapılan incelemede motosikletin Orhan Sevindi'ye ait olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Ömer A.'nın hakkında 'hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası kararı olduğu ortaya çıktı. Motosiklet sahibine teslim edilirken, Ömer A., bugün adliyeye sevk edildi.

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