Çaldığı motosikletle gezerken yakalandı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY (DHA) - AKSARAY'da park halindeyken çaldığı motosikletle gezmeye ıkan Ahmet Y. (18), bekçiler tarafından yakalandı.

Küçük Bölcek Mahallesi Bölcek Caddesi'nde oturan Kamil Cerrah'ın park halindeki motosikleti 24 Eylül günü çalındı. Cerrah'ın ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, motosikleti çalan kişinin Ahmet Y., olduğunu belirledi. Ahmet Y.'nin yakalanması için çalışma sürerken mahallede görevli bekçiler, dün devriye sırasında bir kişinin çalınan motosikletle gezdiğini fark edip, durdurdu. Bekçiler yaptığı incelemenin ardından motosikleti kullanan kişinin Ahmet Y. olduğunu belirledi. Motosiklet sahibine teslim edilirken, bekçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Ahmet Y.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ahmet Y., bugün adliyeye sevk edildi.

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