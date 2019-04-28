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Çaldığı motosikletle gittiği eve soymaya kalkıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 13:07 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, çaldığı motosikletle gittiği evi soymaya kalkışan E.K., polis ekiplerince yakalandı.

Çaldığı motosikletle gittiği eve soymaya kalkıştı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, çaldığı motosikletle gittiği evi soymaya kalkışan E.K., polis ekiplerince yakalandı.
Yeni Mahalle'deki semt pazarında bu sabah park halinde gördüğü 09 PR 954 plakalı motosikleti çalan E.K., Yeni Sanayi Mahallesi 527 Sokak'ta bir evden de hırsızlık yapmaya kalkıştı. Ev sahibiyle karşılaşan E.K., motosiklete binip kaçtı. İhbar üzerine polis ekipleri peşine düştükleri E.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
E.K.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, motosikletin ise sahibine teslim edileceği kaydedildi. E.K.'nin yapılan sorgusunda ise 4 ayrı hırsızlık suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi.

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Çaldığı motosikletle gittiği eve soymaya kalkıştı

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