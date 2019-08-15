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Çaldığı motosikletle yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 15:18 | Son Güncelleme

Hatay’ın Payas ilçesinde motosiklet çaldığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, motosiklet hırsızlığı şikayeti üzerine çalışma başlatan ilçe emniyet müdürlüğü asayiş ekipleri, hırsızlık olayının gerçekleştiği bölgede ve çevresinde yaptığı şehir polis kamerası ve güvenlik kamerası kayıtlarından O.Ş.’ye ait motosikleti çalan hırsızlık zanlısını tespit etti.Hırsızlık olayının şüphelisi A.B.

Çaldığı motosikletle yakalandı

Hatay’ın Payas ilçesinde motosiklet çaldığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, motosiklet hırsızlığı şikayeti üzerine çalışma başlatan ilçe emniyet müdürlüğü asayiş ekipleri, hırsızlık olayının gerçekleştiği bölgede ve çevresinde yaptığı şehir polis kamerası ve güvenlik kamerası kayıtlarından O.Ş.’ye ait motosikleti çalan hırsızlık zanlısını tespit etti.
Hırsızlık olayının şüphelisi A.B. (26) çaldığı motosiklet ile birlikte asayiş ekiplerince yakalandı. Zanlı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Ele geçirilen motosiklet ise sahibine teslim edildi.

Çaldığı motosikletle yakalandı

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