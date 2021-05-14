Çaldığı otomobilin lastiği patlayınca yaptığı 'yok artık' dedirtti

Olay, saat 01.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Sinanbey Caddesi’nde meydana geldi. Otomobilin sürücüsü, lastiği patlayınca durdu. Bu kişi, park halindeki otomobilin sol arka lastiğini söküp, kullandığı araca taktı. Patlak olan lastiği de olay yerine bırakan şüpheli, kaçtı.

Sabah kalktığında aracının lastiğinin çalındığını gören araç sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Gelen polis ekipleri, yaptığı araştırmada şüphelinin kullandığı otomobilin çalıntı olduğunu belirledi.

Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

