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Çaldığı otomobilin lastiği patlayınca yaptığı 'yok artık' dedirtti

14.05.2021 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kimliği belirsiz kişi, çaldığı otomobilin lastiği patlayınca, park halindeki bir başka aracın lastiğini söküp, takarak yoluna devam etti. Polis ekipleri, çalıntı aracı ve şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Çaldığı otomobilin lastiği patlayınca yaptığı 'yok artık' dedirtti

Olay, saat 01.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Sinanbey Caddesi’nde meydana geldi. Otomobilin sürücüsü, lastiği patlayınca durdu. Bu kişi, park halindeki otomobilin sol arka lastiğini söküp, kullandığı araca taktı. Patlak olan lastiği de olay yerine bırakan şüpheli, kaçtı.

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Sabah kalktığında aracının lastiğinin çalındığını gören araç sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Gelen polis ekipleri, yaptığı araştırmada şüphelinin kullandığı otomobilin çalıntı olduğunu belirledi.

Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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DHA

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Bursa
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