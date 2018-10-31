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ÇALDIĞI OTOMOBİLLERİ PARÇALARKEN YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 11:57 | Son Güncelleme

  İstanbul'da 2 ay içinde hırsızlık için girdiği evlerden aldığı kontak anahtarlarını kullanarak 3 lüks otomobil çalan şüpheli Murat K.(41) polis tarafından otomobilleri parçalarken suçüstü yakalandı.

Haber: Ali AKSOYER-Kamera: İSTANBUL,(DHA)
İstanbul'da 2 ay içinde hırsızlık için girdiği evlerden aldığı kontak anahtarlarını kullanarak 3 lüks otomobil çalan şüpheli Murat K.(41) polis tarafından otomobilleri parçalarken suçüstü yakalandı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul'da son iki ay içinde meydana gelen otomobil hırsızlıkları üzerine soruşturma açılmıştı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri tarafından önceki gün şüphelinin çalıntı otomobilleri parçaladığı bir tamirhaneye baskın yapıldı. Baskında içeride otomobilleri parçalarken görülen Murat K., kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Tamirhane'de yapılan incelemede çok sayıda otomobil parçası ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Murat K.'nın daha önceden benzer suçlardan 3 kez gözaltına alındığı ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:
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-Polis kamerası
-Operasyon görüntüsü
-Şüphelilerin yakalanması
-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi
-Genel ve detaylar

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