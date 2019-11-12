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Çaldığı oturma grubunu kendi evine kurmuş

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 15:26 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta bir depodan 100 bin lira değerinde mobilya çalındı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta bir depodan 100 bin lira değerinde mobilya çalındı. 600 kamera görüntüsünü tek tek inceleyen polis, hırsızları çaldıkları mobilyalarla birlikte yakalarken, oturma gruplarından birinin hırsızın evinde kullanıldığı ortaya çıktı.

Olay, perşembe günü Bahçelievler Mahallesi'ndeki mobilya deposunda meydana geldi. Depoya giren kimliği belirsiz kişiler, depodaki ambalajlı 10 oturma grubu ile 2 kanepeyi alarak, kayıplara karıştı. 100 bin lira değerinde olan mobilyalarının çalındığını fark eden depo sahibi polisten yardım istedi.

600 KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Olay yerinde inceleme yapan Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlıkla ilgili kamera görüntüsü bulamadı. Bunun üzerine hırsızları yakalamak için emniyet özel bir ekip kurdu. Ekip, depo çevresindeki işyerleri ile güzergahtaki tüm güvenlik kamerası ve mobese görüntülerini incelemeye aldı. 600 kamera görüntüsü 4 gün boyunca saniye saniye izleyen polis, mobilyaların yüklendiği kamyonetin plakasını tespit etti.

OTURMA GRUBU EVİNİN SALONUNDA BULUNDU

Yapılan çalışmalar sonunda mobilyaları hırsızlıktan kaydı olan Fatih K. (39) ve İhsan E. (47) tarafından çalındığını saptayan polis, Piri Reis Mahallesi'nde 2 ayrı adrese düzenlediği operasyonla hırsızları ve kamyonet sürücüsü yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerden Fatih K. ile İhsan E., suçlarını itiraf ederek mobilyaları sattıklarını söyledi. Oturma gruplarından biri satın alan kişinin evinde bulunurken, bir oturma grubu ise hırsızın evinde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden kamyonet sürücüsü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, İhsan E. ile Fatih K. adliyeye sevk edildi.

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