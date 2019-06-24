Çaldığı parayı ödeyeceğini söyledi, adli kontrolle serbest kaldı

Perşembe günü meydana gelen olayda, Elbistan ilçesinden ev almak için Kahramanmaraş kent merkezine gelen Mesut P., bankadan 139 bin lirayı çekip tapu dairesine gitti. Bu sırada çevrede tapu dairesinden çıkanları izleyen çete üyelerinden Efe Bektaş (55), çanta dolu para ile daireden çıkan ve ailesi ile beraber ilerlemeye başlayan Mesut P.'yi sahte plakalı otomobille evine kadar takip etti. Takip anı ise Mesut P.'nin evinin olduğu sitenin güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Mesut P., daha sonra ailesiyle birlikte Tekerek Yolu'ndaki AVM'ye gitti. AVM önünde bekleyen çete üyeleri, Mesut P. ile ailesinin araçtan inmesinin hemen ardından harekete geçti. Hafif ticari aracına arkasına yanaşan otomobilden inen Azer M., elindeki tornavida aracın arka camını kırarak içinde 139 bin lira olan çantayı alıp kaçtı.

SAHTE PLAKAYI SÖKÜP GERÇEK PLAKAYI TAKTILAR

Olaydan sonra şüpheliler Kahramanmaraş'ta sanayi sitesinde park halinde olan otomobilden çaldıkları plakaları söküp otomobilin gerçek olan 40 BE 787 plakasını taktı. Daha sonra Efe Bektaş'ın kullandığı otomobil ile diğer çete üyelerinin bulunduğu 35 AGH 573 ile 71 AAJ 804 otomobiller şehri terk etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada şüphelilerin Pazarcık ilçesinden çıkış yapıp Malatya Hekimhan, yönüne gittiğini belirleyerek çevre illerdeki güvenlik birimlerini uyardı. Polis ekipleri, Sivas'ın Kangal ilçesinde tespit edilen araçları durdurmak için Kangal-Hekimhan karayolunda TIR'larla bariyer kurdu. Ancak şüpheliler polise ateş ederek kaçmaya çalıştı. Çıkan çatışmada C.M. (14) ile Çilem B. (27) polis tarafından vurularak hafif yaralandı. 40 BE 787 plakalı otomobil ise takla atarken, araçta bulunan Azer M. para dolu çantayı alıp kaçarken, Efe Bektaş ile Seyran M. (32) araçta sıkıştı.