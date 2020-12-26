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Çaldığı römorku galeriye satan şahıs yakalandı

26.12.2020 10:29 | Son Güncelleme:
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Çaldığı römorku galeriye satan şahıs yakalandı

Osmaniye’de çaldığı traktör römorkunu galeriye satan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanırken çalınan römork ise sahibine teslim edildi.Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş traktöre takılan römorkunu tarlada bıraktı.

Osmaniye’de çaldığı traktör römorkunu galeriye satan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanırken çalınan römork ise sahibine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş traktöre takılan römorkunu tarlada bıraktı. Tarlaya dönen şahıs römorkun yerinde olmadığını görünce olayı İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. Olay yerine gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri yaptıkları incelemenin ardından hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Römorkun T.B. isimli şahıs tarafından çalındığını tespit eden ekipler fiziki takip sonucunda şahsı gözaltına aldı. T.B.’nin traktör römorkunu bir galeriye sattığını söylemesi üzerine bulunan römork sahibine teslim edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından T.B.’nin adli makamlara sevk edildiği belirtildi.

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