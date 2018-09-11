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Çaldığı sucukları iç çamaşırına saklayan kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 18:46 | Son Güncelleme

Çaldığı sucukları iç çamaşırına saklayan kişi yakalandı

Antalya'da bir alışveriş merkezinden çaldığı sucukları iç çamaşırına saklayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir alışveriş merkezinde görev yapan güven timleri, şüphe üzerine A.Ü'yü takibe aldı. Timler, market içerisinde gezinti yaptıktan sonra şarküteri bölümünden iki sucuk alıp iç çamaşırına saklayan kişiyi çıkışta gözaltına aldı.

Hırsızlık anı marketin güvenlik kameralarınca kaydedilen şüphelinin, uyuşturucu kullanmaktan kaydı bulunduğu belirlendi. Şüpheli, daha sonra emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya hırsızlık sucuk

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