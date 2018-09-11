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Çaldığı sucukları iç çamaşırına saklayan şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2018 17:32 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, bir marketin şarküteri reyonundan çaldığı 2 sucuğu iç çamaşırına gizleyerek çalmak isteyen A.Ü., polis ekiplerince yakalandı.

Çaldığı sucukları iç çamaşırına saklayan şüpheli yakalandı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, bir marketin şarküteri reyonundan çaldığı 2 sucuğu iç çamaşırına gizleyerek çalmak isteyen A.Ü., polis ekiplerince yakalandı. A.Ü.'nün iç çamaşırındaki sucukların çıkarılması ve hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir markette meydana geldi. Alışveriş merkezi içerisinde yaya devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri A.Ü.'yü takibe aldı. Marketin şarküteri bölümünde bir süre oyalanan şüphelinin 2 kangal sucuk aldığını gören polis ekipleri takibi bir süre daha sürdürdü. Şüpheli, alışveriş merkezi kasasına uğramadan çıkış kapısına yöneldiği sırada polis ekiplerince yakalandı. Üzeri aranan A.Ü.'nün iç çamaşırına gizlendiği 2 kangal sucuk ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullanmaktan kaydı bulunan A.Ü., işlemleri için polis merkezine götürüldü.
YAŞANAN OLAYLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
A.Ü.'nün hırsızlık ve gözaltına alınma anı ise alışveriş merkezi içerisindeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Elinde market arabasıyla bir süre şarküteri bölümünde gezen A.Ü.'nün reyondan aldığı sucukları pantolonun içerisine sokması ve tişörtünü düzelterek marketin çıkışına yönelmesi görüntülere yansıdı. Görüntülere, çıkış kapısı önünde bekleyen polis ekiplerinin A.Ü.'yü durdurup üzerini araması ve sucukları çıkarması da yer alıyor.

FOTOĞRAFLI

Çaldığı sucukları iç çamaşırına saklayan şüpheli yakalandıÇaldığı sucukları iç çamaşırına saklayan şüpheli yakalandıÇaldığı sucukları iç çamaşırına saklayan şüpheli yakalandıÇaldığı sucukları iç çamaşırına saklayan şüpheli yakalandı

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