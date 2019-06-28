HABER

Çaldığı tavukları polise satmaya çalıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 16:15 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Başiskele ve İzmit ilçelerinde son 5 ayda 4 farklı adresten hırsızlık yapan T.Y.

Çaldığı tavukları polise satmaya çalıştı

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Başiskele ve İzmit ilçelerinde son 5 ayda 4 farklı adresten hırsızlık yapan T.Y. (46), çaldığı tavukları müşteri gibi davranan sivil polislere satmaya çalıştı. Gözaltına alınan T.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Başiskele ilçesinde 16 Şubat tarihinde inşaat malzemesi yüklü bir kamyonun çalınması üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kameraları ve mobese kayıtlarını inceleyen ekipler, çalınan kamyonun plakasından yola çıkarak, şüphelinin daha önce Kocaeli, İstanbul, Sakarya ve Bolu illerinde farklı tarihlerde benzer suçlardan 25 suç kaydı, hakkında 14 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 1960 lira idari para cezası bulunan, geçen yıl da tutuklu bulunduğu Bolu Açık Cezaevi'nden firar eden T.Y. olduğunu tespit etti. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle T.Y.'nin, daha önceden Başiskele ilçesine bir kümesten 6 bin 250 lira değerindeki 25 süs tavuğu, 6 bin lira değerindeki inşaat malzemesi çalınması olaylarına da karıştığı belirlendi. Yapılan kimlik tespitinin ardından T.Y.'nin İstanbul Tuzla'da bir barakada olduğu bilgisine ulaşan polis ekipleri, operasyon düzenledi.
POLİS MÜŞTERİ GBİ DAVRANDI
Müşteri gibi davranan bir polis, T.Y.'nin bulunduğu barakaya girerek tavuk ve yumurta satın almak istedi. Polis ile pazarlığa giren T.Y.'nin, kimlik tespitinin yapılmasının ardından barakaya operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan T.Y.'nin üzerinden sahte kimlik çıktı.
Şüphelinin çaldığı kamyon, Gebze'de boş bir arazide bulunarak sahibine teslim edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen T.Y., burada tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Çaldığı tavukları polise satmaya çalıştıÇaldığı tavukları polise satmaya çalıştı

PARTNERYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuşYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuş
Sivas’ta kene ölüme neden olduSivas’ta kene ölüme neden oldu
Şanlıurfa’da 17 yaşındaki genç intihar ettiŞanlıurfa’da 17 yaşındaki genç intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Böyle baba olmaz olsun!

Böyle baba olmaz olsun!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

İlginç isyan: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Sultanbeyli'de 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı!

Ortalık savaş alanına döndü!

İstanbul'da kendisini dolandıran şahsı dedektif gibi iz sürerek yakaladı

İstanbul'da filmleri aratmayacak olay! Dedektif gibi iz sürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.