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Çaldığı telefondaki bilgilerle internetten alışveriş yapmak isteyince tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.01.2019 16:44 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde park halindeki otomobilden çaldığı cep telefonundaki kredi kartı bilgileriyle, internet sitelerinden toplam değeri 30 bin lira olan 2 cep telefonu ve altın takılar sipariş ettiği belirlenen U.U.

Çaldığı telefondaki bilgilerle internetten alışveriş yapmak isteyince tutuklandı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde park halindeki otomobilden çaldığı cep telefonundaki kredi kartı bilgileriyle, internet sitelerinden toplam değeri 30 bin lira olan 2 cep telefonu ve altın takılar sipariş ettiği belirlenen U.U. (29), polis tarafından evinde yakalandı. Şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kuşadası'nda klima satışı yapan M.B.'nin, Ege Mahallesi'ndeki marketin önüne geçen 19 Ocak'ta park ettiği otomobinde bulunan cep telefonu, çalındı. Çantanın içinden alınan telefondaki kredi kartı bilgileri ile internet üzerinden 30 bin liralık alışveriş yapıldığını belirleyen M.B., polise şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, bir yandan da telefonun sim kart ve alışveriş için kullanılan internet sitelerini tespit etti. Buradan yola çıkan polis, telefonu çalıp, internet üzerinden sipariş veren şüphelinin, benzer suçlardan hakkında suç kaydı bulunan U.U. olduğunu belirledi.
Şüpheli U.U.'nun alışveriş yaptığı internet siteleri ile irtibata geçen polis, 2 cep telefonu ile altın takı siparişlerini iptal ettirerek, M.B.'nin mağduriyetini önledi. Ardından U.U., aynı mahalledeki evine düzenlenen operasyonla, yakalandı.
Gözaltına alınan U.U.'nun evinde yapılan aramada çaldığı telefon da ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen U.U., mahkemece tutuklandı.

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