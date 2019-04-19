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Çaldığı telefonu satarken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 23:26 | Son Güncelleme

ANKARA'da, iddiaya göre eczane sahiplerini oyalayarak masanın üzerinden çaldığı cep telefonlarını satmaya çalışan İranlı Hamit M., yakalandı.

ANKARA'da, iddiaya göre eczane sahiplerini oyalayarak masanın üzerinden çaldığı cep telefonlarını satmaya çalışan İranlı Hamit M., yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, özellikle eczanelerde cep telefonlarının çalındığı ihbarını üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, şüphelinin eczane sahiplerini oyalayarak telefonlarını masa üzerinden çalıp kaçtığını belirledi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin İranlı Hamit M., olduğunu tespit etti. Yapılan çalışma sonucunda Hamit M.'nin Kızılay'da olduğu tespit edildi. Şüpheli, düzenlenen operasyonla bölgede bir cep telefonu bayisine telefonu satmaya çalışırken gözaltına alındı. Cep telefonu sahibine teslim edilirken, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Hamit M., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:
- Güvenlik kamerası kaydı
- Şüphelinin emniyetten çıkarılması

Haber: Caner ÜNVER/ANAKRA, (DHA)

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