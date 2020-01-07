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  4. Çaldığı televizyonla polise yakalanmıştı, tutuklandı

Çaldığı televizyonla polise yakalanmıştı, tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 21:53 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Karasu ilçesinde ikametlerden hırsızlık yapan ve çaldıkları televizyonla polis ekiplerince yakalanan 2 hırsızdan 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri şehir merkezi ve ilçelerde operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Çaldığı televizyonla polise yakalanmıştı, tutuklandı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde ikametlerden hırsızlık yapan ve çaldıkları televizyonla polis ekiplerince yakalanan 2 hırsızdan 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri şehir merkezi ve ilçelerde operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler dün akşam saat 20.45 sıralarında üzerinde devriye attıkları esnada, kendilerinden saklanmaya çalışan 2 kişiden şüphelendi. Şüphelilerin yanlarında bulunan kutu içerisinde 1 adet plazma televizyonu fark eden ekipler şahısları inceledi.
İnceleme esnasında şahısların Yalı Mahallesi 172 Sokak üzerindeki bir ikametten hırsızlık konusunu gerçekleştirdikleri tespit edildi. Gözaltına alınan ve 10 adet suç kaydı bulunan 16 yaşındaki E.D. isimli kız çocuğu ile 5 adet suç kaydı bulunan 20 yaşındaki M.A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan M.A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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