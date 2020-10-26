HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çaldığı televizyonları çalıntı motosiklet ile götürdü

Çaldığı televizyonları çalıntı motosiklet ile götürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 12:23 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da, gece yarısı iki iş yerine giren hırsız ya da hırsızlar çaldıkları 2 televizyon ve bilgisayarı iş yerine ait motosiklete yükleyip götürdü.Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Emniyet Caddesi üzerinde bulunan bir pastanede meydana geldi.

Şanlıurfa’da, gece yarısı iki iş yerine giren hırsız ya da hırsızlar çaldıkları 2 televizyon ve bilgisayarı iş yerine ait motosiklete yükleyip götürdü.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Emniyet Caddesi üzerinde bulunan bir pastanede meydana geldi. Hırsızlar, gece saatlerinde Orhan Kırkağaç’a ait pastanenin önüne gelerek havalandırma için kullanılan pencerenin demir korkuluklarını kırıp içeri girdi. İçerideki LCD televizyonu yerinden söken şahıslar, iş yerine ait motosiklete yükleyerek kayıplara karıştı. Sabah iş yerini açmaya giden Kırkağaç, polise haber verdi. İhbar üzerine iş yerine giden polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Motosikleti zincirle bağladı
Soyulduktan sonra iş yerine ait motosikleti zincirle bağlayan Orhan Kırkağaç, "Gece sat 2 buçuk gibi zanlı geliyor. Kapıyı zorluyor, kapı açılmayınca arka tarafta bir penceremiz var, pencerenin demirini sökerek oradan içeriye giriyor. İçerdeki televizyonu alıyor, bilgisayarı alıyor. Daha sonra içeride bulunan motosiklete yükleyip gidiyor. Giderken komşumuzun da televizyonunu almış. İki televizyonla birlikte ortadan kayboldu. Yaklaşık 25 bin lira kadar zararımız var. Sağ olsun emniyet güçleri bize yardımcı oldular ama burada gece bekçilerimiz yok. Bu hırsızın gece 2 televizyonla motosiklet ile gezmesi tuhaf şey yani. Gece o saatte tamir değil, çalındığı belli. O saatte hiç emniyet görevlisi yok muydu, onu merak ediyorum. Valiliğin bu alana bir an önce bekçi göndermesi lazım. Korkudan motosikletimizi zincirle bağlıyoruz. Yani hiçbir şey güvenli değil, insanlara güven kalmamış. Artık zincir ile bağlıyoruz. Bu şekilde eşyalarımızı koruma altına aldık” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldiSorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi
Bakan Soylu tarih verdi: Türkiye'nin her tarafından 112 çevrilecekBakan Soylu tarih verdi: Türkiye'nin her tarafından 112 çevrilecek
Ekim ayında hangi balık yenir?Ekim ayında hangi balık yenir?
1/
En Çok Okunan Haberler
Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Azerbaycan birliklerine saldırdı
Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Azerbaycan birliklerine saldırdı
Ankara'da hastaneye taşlı saldırı: 20 gözaltı
Ankara'da hastaneye taşlı saldırı: 20 gözaltı
MasterChef'te elenen isim belli oldu! Gözyaşlarıyla veda etti
MasterChef'te elenen isim belli oldu! Gözyaşlarıyla veda etti
İç çamaşırsız giydiği süper minisiyle olay oldu
İç çamaşırsız giydiği süper minisiyle olay oldu
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç mı olacak?
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç mı olacak?
Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı
Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Diğer Haberler
Rus savaş uçakları, İdlib'de Suriye Milli Ordusu güçlerini vurdu
Rus savaş uçakları İdlib'deki kampı vurdu!
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler
Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı! Hamile eşinin gözü önünde böyle öldürüldü
Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı! Hamile eşinin gözü önünde böyle öldürüldü
Kahramanmaraş'ta açık alanlarda sigara içilmesi yasaklandı
Bir ilde daha açık alanda sigara içme yasağı
Son hava durumu tahmini! Meteoroloji uzmanı duyurdu, çarşamba günü pastırma sıcakları bitiyor
Çarşamba gününe dikkat! Pastırma sıcakları bitiyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.