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  4. Çaldığı televizyonu taşırken görüntülenen zanlı yakalandı

Çaldığı televizyonu taşırken görüntülenen zanlı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 10:20 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, 3 iş yeri ile bir araçtan hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek yakalandı.

Çaldığı televizyonu taşırken görüntülenen zanlı yakalandı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, 3 iş yeri ile bir araçtan hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek yakalandı.
Nizip'in Fevzipaşa Mahallesi'nde 11- 19 Ocak tarihleri arasında 3 iş yeri ile bir araçtan hırsızlık meydana geldi. Hırsızlık mağdurlarının şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırma sonucu hırsızlıkların M.B. isimli şüpheli tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Polis, 4 hırsızlık olayının şüphelisi M.B.'yi, adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyette sorgulanmasına başlanan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

FOTOĞRAFLI

Çaldığı televizyonu taşırken görüntülenen zanlı yakalandı

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