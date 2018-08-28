Çaldığı tişörtle, aynı markete giden şüpheli yakalandı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da bir alışveriş merkezinden daha önce tişört çalan şüpheli, çaldığı tişörtle bu kez ayakkabı çalmaya çalışırken, çalışanların dikkati üzerine yakalandı.

Olay, dün 20.30 sıralarında Meram ilçesi Azizeye Mahallesi Atatürk Caddesi üzeride bulunan bir markette meydana geldi. Daha önce farklı tarihlerde peynir, kurabiye ve tişört çalan şüpheli, daha önce çaldığı tişörtle aynı marketten ayakkabı çalmaya çalışırken, çalışanların dikkati üzerine yakalandı. Özel güvenlik görevlileri tarafından yakalanan S.İ. (53) polise teslim edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, S.İ.'nin kırtasiye bölümünden aldığı makasla, beğendiği ayakkabının güvenlik etiketini kesmeye çalıştığını belirledi. Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli S.İ., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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