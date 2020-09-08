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Çaldığı traktörle kaza yaparak öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 23:43 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde çaldığı traktörle beton mikserine çarpan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.Kaza, Manisa’nın Alaşehir ilçesi Baklacı Mahallesi’nde meydana geldi.

Çaldığı traktörle kaza yaparak öldü

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde çaldığı traktörle beton mikserine çarpan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, Manisa’nın Alaşehir ilçesi Baklacı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen şahsın kullandığı 45 TA 1982 plakalı traktör ile şerit ihlali yapınca Alaşehir yönüne gelen A.K. yönetimindeki 34 DJ 5269 Plakalı beton mikseriyle çarpıştı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan traktör sürücüsünün olay yerine hayatını kaybettiği belirlenirken üzerinden kimlik çıkmadı.

Çaldığı traktör ile kaza yaptığı anlaşıldı
Kazada hayatını kaybeden traktör sürücüsünün, traktörü çaldıktan sonra kaza yaptığı belirlendi. İddiaya göre Baklacı Mahallesinde bulunan TARİŞ Üzüm Entegre tesislerinde üzüm teslim etmek için gelen Baki Kurt, kendisine ait 45 TA 1982 plakalı kuru üzüm yüklü traktörünü TARİŞ Entegre tesisleri önüne bıraktı. Yemek için traktörün yanından ayrılan Kurt, geri döndüğünde traktörün yerinde olmadığını fark etti. Traktörünün yakınında yanında getirdiği yiyecekleri yemek için oturdu. Ambulansları geçmesi üzerine durumdan şüphelenen Kurt, ambulansların yaklaşık 150 metre ileride durduğunu fark etti. Olay yerine gittiğinde kazaya karışan traktörün kendisine ait olduğunu anladı.
Traktörü çalarak kaza yaptıktan sonra hayatını kaybeden kimliği belirsiz kişinin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

Çaldığı traktörle kaza yaparak öldü

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