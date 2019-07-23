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Çaldığı traktörle kaza yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 11:31 | Son Güncelleme

Bursa’da duran tıra arkadan çarpan traktör sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Çaldığı traktörle kaza yaptı

Bursa’da duran tıra arkadan çarpan traktör sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu traktörün çalıntı olduğu ortaya çıktı.
Kaza, Bursa’nın İnegöl ilçesi 2. Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 UU 564 plakalı traktörün şoförü Alaattin Ç., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, park halindeki tıra çarparak durabildi. Kaza yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gerçek hastane ortaya çıktı
Kaza sonrası jandarma ekipleri yaptıkları incelemede traktörün Süleyman T.’ye ait olduğunu belirledi. Ruhsat sahibi ile sürücünün farklı olmasında dolayı şüphelenen ekipler kazada yaralanan sürücü Alaattin Ç.’nin çelişkili ifade vermesi üzerine Süleyman T.’ye ulaştı. Yapılan görüşmede Süleyman T., Yenişehir ilçesinde ikamet ettiğini ve traktörünün çalındığını ifade etti. Bunun üzerine jandarma ekipleri Alaattin Ç.’yi tedavisinin ardından gözaltına alarak Yenişehir İlçe Jandarma ekiplerine teslim etti.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Çaldığı traktörle kaza yaptı

Çaldığı traktörle kaza yaptı

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