Çaldığı tüfekle kaçan genç, çatışmada yaşamını yitirdi

BATMAN, (DHA)- BATMAN'ın Sason ilçesinde, köyden çaldığı araç ve kalaşnikof tüfek ile kaçan Mehmet Barış (25), jandarma ile girdiği çatışmada yaşamını yitirdi. Barış'ın akli dengesinin yerinde olmadığı ve daha önce bir örgüte katılmak üzere gittiği Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yakalandığı iddia edildi.
Sason ilçesine bağlı Sarıyayla köyünde Mehmet Barış, saat 16.00 sıralarında, köyden çaldığı araç ve kalaşnikof tüfek ile kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma, Barış'ı bulmak için çalışma başlattı. Kırsal alanda bulunan Mehmet Barış ile jandarma arasında çatışma çıktı. Çatışma sırasında Barış, yaşımını yitirdi. Mehmet Barış'ın akli dengesinin yerinde olmadığı ve daha önce bir örgüte katılmak üzere gittiği Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yakalandığı iddia edildi.
Jandarma ekipleri, Mehmet Barış'ın çaldığı kalaşnikof tüfek ve 2 şarjör ve aracın sahibini belirlemek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
FOTOĞRAFLI
Rus iş adamının yatı 670 bin litre akaryakıt aldı
İstanbul'da haftasonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! 25 Eylül Salı gününe dikkat!
DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2018 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama!
İnsanlar korkudan yanına dahi yaklaşamıyordu! Sonuca akrabaları bile şaşıp kaldı
Ünlü golcü: 25'ime kadar 700 kadınla yattım, 20'si çok ünlüydü
Sahte çocuk doktoru iddiası sosyal medyayı salladı! Gözaltına alındı...
Meclis'in yeni hali ilk kez görüntülendi! Artık o bölüm yok
Telefon almadan mutlaka bakın! İşte dünyanın en çok satan telefon markaları
Halk otobüslerine ücret ödemeyenlere paspas cezası geliyor
Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi
iOs 12 yükleyenler dikkat! Sizin de başınıza gelmiş olabilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum