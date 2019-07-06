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Çaldığı yüzüğü kuyumcuya gösterip, "bundan var mı" diye sordu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 10:19 | Son Güncelleme

Mersin’de kuyumcudan bir yüzüğü kendinin gibi eline takarak dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çaldığı yüzüğü kuyumcuya gösterip, "bundan var mı" diye sordu

Mersin’de kuyumcudan bir yüzüğü kendinin gibi eline takarak dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyet çıkışında gazetecilerin ’neden gözaltındasınız" sorusuna ilginç bir çıkış yapan kadın, "Çok mu merak ediyorsunuz. Cinayet işledim, yardım edecen mi?" dedi. Ayrıca şüpheli kadın, çalarak, parmağına taktığı yüzüğü de kuyumcuya gösterip, ’bundan var mı’ diye sordu.
Edinilen bilgiye göre, müşteki M.İ. isimli bir vatandaş Mağazalar Polis Merkezi Amirliğine müracaatta bulunarak, ağabeyine ait kuyumcu dükkanına müşteri gibi gelen bir kadının yüzüklere baktığını, vitrinde bulunan yüzük tablasından birkaç tanesini alıp denediğini, daha sonra beğenmediğini söyleyerek işyerinden ayrıldığını belirtti. Kadının dükkandan ayrılmasının ardından yüzük tablasını kontrol ettiğini ve bir yüzüğün yerinde olmadığını fark ederek, güvenlik kamerasına baktığını söyleyen müşteki, kamera kayıtlarında kadının bir yüzüğü alıp gittiğini gördüğünü ifade ederek, şikayette bulundu. Müştekinin şikayeti üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameraları incelemesinde şüpheli şahsın G.D. olduğunu tespit etti. Ardından şahsı yakalamak için belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, G.D.’yi yakalayarak, gözaltına aldı.

"Cinayet işledim, yardım edecen mi?"
Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyet çıkışı gazetecilerin sorularına ilk başta yanıt vermeyen G.D., bir süre görüntülenmemek için yüzünü sakladı. Neden hırsızlık yaptınız? sorusuna "Yardım edecek misin? Çok mu merak ediyorsun. Ben hırsızlık mı yapmışım. Nereden biliyorsun" diyen B.D., ’neden gözaltındasınız’ sorusuna da "Cinayet işledim, bir sebebi var mı sence. Yardım edecen mi. Canımı sıkma" dedi.

Çaldığı yüzüğü kuyumcuya gösterip, "bundan var mı" diye sordu
Öte yandan kadının kuyumcuyu dolandırma anı da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, müşteri gibi kuyumcuya gelen kadın, yüzüklere bakmaya başlıyor. Bir süre yüzüklere bakan şahıs, kuyumcunun boş bir anında tabladan aldığı yüzüğü serçe parmağına takıyor. Bu sırada yüzük bakmaya devam eden kadın, gelen telefonla bir süre konuşuyor. Ardından yine kuyumcuya yüzük soran kadın, ardından çalıp, parmağına taktığı yüzüğü kuyumcuya göstererek, "bundan var mı?" diye soruyor.

Çaldığı yüzüğü kuyumcuya gösterip,

Çaldığı yüzüğü kuyumcuya gösterip,

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