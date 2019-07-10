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Çaldıkları 55 bin euroluk rulmanları 7 bin dolara satmışlar

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 15:43 | Son Güncelleme

İZMİT'te, bir iş yerinden yaklaşık 55 bin euro değerinde rulman çalan G.A.

Çaldıkları 55 bin euroluk rulmanları 7 bin dolara satmışlar

Alişan KOYUNCU- Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, bir iş yerinden yaklaşık 55 bin euro değerinde rulman çalan G.A. (34) ve eniştesi A.B. (39) yakalandı. G.A. ve A.B. rulmanları İstanbul’da 7 bin dolar karşılığında sattıklarını itiraf etti.
İzmit'te, önceki gece Sanayi Mahallesi Kozalı Sokak’ta bulunan bir iş yerinin yedek parça satış birimine giren hırsızlar, yaklaşık 55 bin euro değerinde rulman çaldı. 2 kişi rulmanları otomobilin bagajına yükleyerek kaçtı. Hırsızlığı fark eden iş yeri çalışanları polise haber verdi. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, olayda kullanılan otomobilin plakasını belirledi. Polis, G.A. (34) ve eniştesi A.B.'yi (39) yakaladı. G.A. ve A.B. rulmanları 7 bin dolar karşılığında İstanbul'da sattıklarını itiraf etti. 2 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Çaldıkları 55 bin euroluk rulmanları 7 bin dolara satmışlarÇaldıkları 55 bin euroluk rulmanları 7 bin dolara satmışlar

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