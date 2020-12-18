Çaldıkları altınları toprağa gömen 3 hırsız saklandıkları evde yakalandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde çaldıkları altınları toprağın altına gömen Suriye uyruklu 3 kişi saklandıkları evde ekipler tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Uzunbanı Mahallesinde hırsızlık suçuna karışan Suriye uyruklu 3 şahıs için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kameralarından zanlıların eşkalini belirleyen ekipler düzenledikleri operasyonla G.M., R.M. ve S.M. isimli şahısları saklandıkları evde gözaltına aldı.

Çaldıkları 100 gram altını saklandıkları evin bahçesinde toprağın altına gömen şahıslar altınların yerini polis ekiplerine söyledi. Ekipler altınları bulunduğu yerden çıkararak teslim aldı.

Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

