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Çaldıkları araç ile kaza yapıp kaçan zanlılar tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 16:37 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de çaldıkları otomobil ile Ankara’ya giderken kaza yapıp olay yerinden kaçan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kırıkkale’de çaldıkları otomobil ile Ankara’ya giderken kaza yapıp olay yerinden kaçan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Çalılıöz Mahallesi ve Yenimahalle Millet Bulvarında bir otodan müzik sistemi ile özel eşyaların yanı sıra marketten para ve sigara çalındığı bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Önce marketi soyan ardından da çaldıkları otomobil ile Ankara’ya doğru seyir halindeyken Hisar köyü yakınında tek taraflı trafik kazasına karışan şüphelilerin, olay yerinden kaçarak Elmadağ’a gittikleri belirlendi. Olayın şüphelilerinden B.O. isimli şahıs bir süre sonra yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Devam eden çalışmalar neticesinde olayın firar şüphelisi B.Y. de yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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