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Çaldıkları aracı iterek benzinliğe getirmişler!

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2020 11:35 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt'ta yakıt almak için benzinliğe iterek getirdikleri aracı çaldıkları ortaya çıkan hırsızlar, güvenlik kameralarının ardından polis ekiplerine yakalandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt’ta yaşandı. Eski model bir aracı çalan hırsızlık şüphelileri çaldıkları aracı iterek Avcılar’da bir benzin istasyonuna getirdi. Aracın en son yakıt aldığı istasyon çevresinde çalışma yapan polis hırsızlık şüphelisini kıskıvrak yakaladı. Hırsızlık şüphelisi polis merkezine götürülürken aracı çaldığını itiraf ettiği öğrenildi.

HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ ARACI İTEREK GÖTÜRDÜ

Hırsızlık şüphelisi adamın aracı iterek benzin istasyonuna götürdüğü anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İHA

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