Çaldıkları aracı iterek benzinliğe getirmişler!

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt’ta yaşandı. Eski model bir aracı çalan hırsızlık şüphelileri çaldıkları aracı iterek Avcılar’da bir benzin istasyonuna getirdi. Aracın en son yakıt aldığı istasyon çevresinde çalışma yapan polis hırsızlık şüphelisini kıskıvrak yakaladı. Hırsızlık şüphelisi polis merkezine götürülürken aracı çaldığını itiraf ettiği öğrenildi.

HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ ARACI İTEREK GÖTÜRDÜ

Hırsızlık şüphelisi adamın aracı iterek benzin istasyonuna götürdüğü anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İHA

