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Çaldıkları aracı koronavirüse karşı dezenfekte ederken yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2020 10:32 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kontak anahtarı üzerinde bırakılan hafif ticari araç, 6 kişi tarafından çalındı. Polisin akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde yakaladığı şüpheliler, koronavirüs nedeniyle aracı sabun ve suyla yıkadıklarını söyledi.

Olay, dün gece, İnegöl'e bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Türkel çevre yolu üzerindeki iş yerine gelen Mustafa T., hafif ticari aracını dükkanın önüne park etti. Kısa sürede döneceğini düşünen Mustafa T., kontak anahtarını da araçta takılı bıraktı. Bu sırada anahtarı fark eden Oğuzhan G. ve beraberindeki 5 kişi, binip, çalıştırdıkları aracı çaldı. Döndüğünde aracını yerinde göremeyen Mustafa T., hırsızlık olayını hemen polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, aracın İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde olduğunu belirledi. Çalışmalarını bölgede yoğunlaştıran ekipler, şüphelileri 2 saat içinde, akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde aracı yıkarken, yakaladı. Gözaltına alınan 6 kişi, koronavirüs nedeniyle aracı sabun ve su ile yıkadıklarını söyledi. Hafif ticari araç, Mustafa T.'ye teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
otomobil koronavirüs dezenfekte

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