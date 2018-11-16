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Çaldıkları aracı parçalayan şebekeye operasyon: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 10:48 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, çaldıkları kamyonu parçalayarak, satmak isteyen şebeke üyelerine yönelik operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

Çaldıkları aracı parçalayan şebekeye operasyon: 7 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, çaldıkları kamyonu parçalayarak, satmak isteyen şebeke üyelerine yönelik operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.
Budak Mahallesi'nde kamyon çalındığının belirlenmesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Görgü tanıkları dinlenip, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtları incelendikten sonra çalınan kamyonun, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerine götürülerek, parçalanmaya çalışıldığı belirlendi. Harekete geçen polis ekipleri, sitedeki iş yerine düzenlediği operasyonda, kamyonun parçalandığını saptadı. Olay yerindeki M.S.A., H.S. ve Z.H.'yi gözaltına alan polis, bu kişilerin sorgularının ardından olayla ilgisi bulunan M.D., A.A., U.K. ve M.S.'yi de farklı adreslerde yakaladı. Gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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Çaldıkları aracı parçalayan şebekeye operasyon: 7 gözaltıÇaldıkları aracı parçalayan şebekeye operasyon: 7 gözaltı

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