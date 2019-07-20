HABER

Çaldıkları aracın kapı ve kaputunu söküp yol kenarına bıraktılar

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 13:44 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde, iki gün önce kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalınan özel şirkete ait hafif ticari araç, kapı, kaput ve plakaları sökülmüş halde yol kenarında bulundu.

Çaldıkları aracın kapı ve kaputunu söküp yol kenarına bıraktılar

Mustafa UFAK/HİLVAN (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde, iki gün önce kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalınan özel şirkete ait hafif ticari araç, kapı, kaput ve plakaları sökülmüş halde yol kenarında bulundu.
Dün akşam saatlerinde Üçüzler Mahallesi yakınlarında yol kenarında plaka, kapı ve kaputu bulunmayan hafif ticari aracı görenler durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbarla olay yerine giden jandarma, şase numarasından terk edilmiş aracın, 2 gün önce Bağlar Mahallesi'nden çalınan özel şirkete ait 63 RB 275 plakalı hafif ticari araç olduğunu saptadı.
Jandarma, aracı çalan ve ardından kapı, kaput ile plakasını sökerek yol kenarına bırakan kişi ya da kişilerin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Çaldıkları aracın kapı ve kaputunu söküp yol kenarına bıraktılar

PARTNERToyota özel aracını Ay’a gönderecekToyota özel aracını Ay’a gönderecek
Sıva yaparken 3'üncü kattan düşen işçi, ağır yaralandıSıva yaparken 3'üncü kattan düşen işçi, ağır yaralandı
Tüfekle yaralama şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandıTüfekle yaralama şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Dikkat! Emekli maaşınızın düşmemesi için bunu mutlaka yapın

Dikkat! Emekli maaşınızın düşmemesi için bunu mutlaka yapın

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Burası ne Ege, ne Akdeniz! Gören mest oluyor

Burası ne Ege, ne Akdeniz! Gören mest oluyor

Başkentte feci kaza! 1 ölü

Başkentte feci kaza! 1 ölü

Samsun'a şehit ateşi düştü! Yürek yakan anlar

Samsun'a şehit ateşi düştü! Yürek yakan anlar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başkentte feci kaza! 1 ölü

Başkentte feci kaza! 1 ölü

Adana’da düğünde çıkan silahlı kavgada yaralanan iki çocuktan biri öldü

Kalabalığın üzerine ateş açtı! Adana'da düğün kana bulandı

İş yerinde cinsel istismar! İğrençlik görüntülerle ortaya çıktı

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Kocaeli'de bir kadın silahlı kavgada öldürüldü

Kocaeli'de bir kadın silahlı kavgada öldürüldü

İki çocuk babası adam, sabaha kadar gitar çalıp intihar etti

İki çocuk babası adam, sabaha kadar gitar çalıp intihar etti

Kayınbabası kullanıyordu... Otomobilin arkasında metrelerce sürüklendi

Otomobilin arkasında metrelerce sürüklendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.