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Çaldıkları araçları parçalayıp satan şüphelilere operasyon 

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 13:57 | Son Güncelleme

İstanbul'da çalıp parçaladıkları otomobilleri yedek parça olarak sattıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL(DHA) İstanbul'da çalıp parçaladıkları otomobilleri yedek parça olarak sattıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerle birlikte yedek parçalar ele geçirilirken, depoya yapılan operasyon polis kameralarına yansıdı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından çalıp parçaladıkları otomobilleri yedek parça olarak sattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Polisin, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesinde tespit ettiği depoya yaptığı baskında 5 kişi gözaltına alınırken, depoda otomobil parçaları da ele geçirildi. Şüphelilerin Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Başakşehir' de 12 günde 4 araba çaldığı ardından parçalara ayırarak, yedek parça halinde sattığı belirlendi.
Şüphelilerin sorgularında Ahmet K.(56) 3 adet suç kaydı, Erol Ö.(25) 1 adet suç kaydı, Mustafa Y.(31) 8 adet suç kaydı, Mehmet Ali B.(23) 2 adet suç kaydı, Abdulkadir K.(53) 19 adet suç kaydı, 10 adet aranması ve 3 buçuk yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerden Ahmet K., Erol Ö., Abdulkadir K. tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan depoya yapılan baskın anı kameralara yansıdı. Görüntülerde depoya giren ekipleri şüphelileri yere yatırarak gözaltına alıyor. Deponun içindeki otomobil parçaları görüntülere yansıyor.
(FOTOĞRAF)

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