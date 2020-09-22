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Çaldıkları araçlarla mobeseye yakalandılar: 8 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 11:34 | Son Güncelleme

Gaziantep’te 11 otomobil ve 2 motosiklet hırsızlığı yapan hırsızlar, çaldıkları araçlarla mobeselere yakalandı.

Gaziantep’te 11 otomobil ve 2 motosiklet hırsızlığı yapan hırsızlar, çaldıkları araçlarla mobeselere yakalandı. Görüntüleri inceleyen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaylarla ilgili 19 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı.
Gaziantep’te 15 araç hırsızlığı ile ilgili güvenlik kameralarına ve mobeselere bakan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri tespit ederek operasyon düzenledi. Ekipler, otomobil ve motosiklet hırsızlığı yapan 19 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca ekipler, araçları çalınan vatandaşlara araçlarını teslim etti.

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