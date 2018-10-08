Çaldıkları asansör panosu için kavga edince yakalandılar

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- ŞIRNAK'ta, bir inşaattaki asansör panosunu çalan 4 kişi, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki otogarda aralarında çıkan anlaşmazlık nedeniyle kavga edince hırsızlık ortaya çıktı. Şüpheli 4 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Şırnak'ta bir inşaatın asansör panosunu çalan 4 kişi, minibüs ile Mardin'in Nusaybin ilçe otogarına geldi. Burada aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle kavga eden 4 kişi için çevredekiler polis çağırdı. Olay yerine polisin gelmesi ile 4 kişi aracı bırakarak kaçmaya çalıştı. Polis, peşine düştüğü 4 kişiyi yakaladı. Çaldıkları asansör panosu için kavga ettikleri ortaya çıkan 4 kişi, ifadeleri alınmak üzere Nusaybin Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, çalınan malzemenin sahibini arayarak panoyu teslim etti.
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