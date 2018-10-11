HABER

Çaldıkları büyükbaş hayvanı satarken yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 15:37 | Son Güncelleme

KAYSERİ İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri, çaldıkları 2 büyükbaş hayvanı Kayseri merkezinde kurulan hayvan pazarında satan 2 kişiyi yakaladı.

Çaldıkları büyükbaş hayvanı satarken yakalandılar

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri, çaldıkları 2 büyükbaş hayvanı Kayseri merkezinde kurulan hayvan pazarında satan 2 kişiyi yakaladı.
Sarız ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde 2 Ekim'de Y.Ç.'ye ait 2 büyükbaş hayvanın çalınması ile ilgili soruşturma üzerinde çalışan Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri, çalınan hayvanları kamyona yükleyerek Kayseri hayvan pazarında satan D.K. ve E.K.'yi, yakaladı. Mahkemeye çıkarılan , büyükbaş hayvan hırsızları tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayvan hırsızlığı suçuna karışan K.K.'nin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERSevgilisinin Facebook şifresini öğrenmek isteyenler bu haber dikkat!Sevgilisinin Facebook şifresini öğrenmek isteyenler bu haber dikkat!
Kafede kasadan hırsızlık güvenlik kamerasındaKafede kasadan hırsızlık güvenlik kamerasında
Adapazarı'nda kazalar kent güvenliği kameralarındaAdapazarı'nda kazalar kent güvenliği kameralarında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muş’ta 5 teröristin öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı!

Muş’ta 5 teröristin öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı!

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Emeklilere memurluk yolu görüldü

Emeklilere memurluk yolu görüldü

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuklarının gözü önünde karısını yüzünden bıçakladı

Çocuklarının gözü önünde karısını yüzünden bıçakladı

Vahşet! Polis boğazında koli bandı sarılı cesedini buldu

Vahşet! Polis boğazında koli bandı sarılı cesedini buldu

ABD’ye zarf gönderirken yakalanmıştı! Flaş gelişme

ABD’ye zarf gönderirken yakalanmıştı! Flaş gelişme

Polise yakalanınca böyle dedi: 'Ben aslında anlayışlı bir insanım...

Polise yakalanınca böyle dedi: 'Ben aslında anlayışlı bir insanım...

Fotoğrafını görüp evlendi! Şoke eden itiraf! 'Eşimle gittik, beni yalnız odaya çekip...'

Fotoğrafını görüp evlendi! Şoke eden itiraf! 'Eşimle gittik, beni yalnız odaya çekip...'

'Ben babamın yanına gidiyorum' mesajı atıp intihar etti

'Ben babamın yanına gidiyorum' mesajı atıp intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.