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Çaldıkları çanı, Rum'a 50 bin euroya satmışlar

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2018 13:13 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 2 kişi, Serhatköy'de cami olarak kullanılan Profiti İlia Kilisesi'ndeki 150 bin euroluk çanı çaldı.

Çaldıkları çanı, Rum'a 50 bin euroya satmışlar

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 2 kişi, Serhatköy'de cami olarak kullanılan Profiti İlia Kilisesi'ndeki 150 bin euroluk çanı çaldı. Polis operasyonuyla yakalanıp, çanı Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden birine 50 bin euroya sattığı belirlenen hırsızlar, mahkemece tutuklandı.
Dündar Salderay (22) ve Mücahit Özmen (32), Güzelyurt ilçesine bağlı Serhatköy'deki Profiti İlia Kilisesi'nde bulunan çanın alaşımında 2,5 kilo altın olduğunu öğrendi. İkiliye, iddiaya göre, bu bilgiyi Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden biri verdi. Bunun üzerine sabaha karşı cami olarak kullanılan kiliseye gelen Salderay ile Özmen, 150 bin euro değerindeki çanın bulunduğu yere tırmandı. Bağlı olduğu tahtayı testereyle kesen hırsızlar, çanı çalıp, kaçtı. Kilisede çanın olmadığı fark edilince polise haber verildi. Geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, çanı çalan Dündar Salderay ile Mücahit Özmen'i yakaladı. Gözaltına alınan hırsızların çanı çaldıktan sonra götürdükleri arazide gömdükleri ardından da Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden birine 50 bin euroya sattıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Dündar Salderay ve Mücahit Özmen, tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Çaldıkları çanı, Rum'a 50 bin euroya satmışlar

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