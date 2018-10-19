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Çaldıkları çeklerin ödemesini alıp Antalya'da tatil yapmışlar

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 10:58 | Son Güncelleme

KONYA'da girdikleri fabrikadan çaldıkları 100 bin lira değerinde 'hamiline' yazılı çeklerin bankalardan parasını alıp, Antalya'da tatil yapan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çaldıkları çeklerin ödemesini alıp Antalya'da tatil yapmışlar

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da girdikleri fabrikadan çaldıkları 100 bin lira değerinde 'hamiline' yazılı çeklerin bankalardan parasını alıp, Antalya'da tatil yapan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 7 Ekim günü merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki otomotiv parçaları üreten bir fabrikada meydana gelen çek, senet, pos cihazı ve para hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.
FABRİKADA İŞÇİ OLARAK ÇALIŞMIŞ
Polis, sanayi sitesinin ve fabrikanın güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde, şüphelilerin kiralık bir araçla fabrikaya geldiğini ve şüphelilerden Muhammet Talha Alkan'ın (19), daha önce hırsızlığın gerçekleştiği fabrikada işçi olarak çalıştığını tespit etti. Alkan'ın işten çıkartıldığı ve ailesi tarafından da hakkında kayıp başvurusu yapıldığı belirlendi. Diğer şüpheliler Selçuk Uysal'ın (22) hırsızlık suçundan, Bekir Doğaner'in (25) çeşitli suçlardan 7 kaydı, ve Bahattin Tartan'ın da (23) yine 3 kaydı bulunduğu tespit edildi. Kimlikleri belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, şüphelilerin merkez Meram ilçesi Hatip Mahallesi'nde bir arazide olduklarını belirledi. Bölgeye giden polis, kovalamaca sonucu şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.
ANTALYA'DA TATİL YAPMIŞLAR
Sorgulanmak üzere Hırsızlık Büro Amirliği'ne götürülen şüphelilerin, fabrikadan çaldıkları çekleri bankalara götürüp, parasını aldıklarını ve bu parayı da Antalya'da tatil yapıp harcadıkları belirlendi. Sorgularında hırsızlık olayını gerçekleştirdiklerini itiraf eden şüpheliler polisteki sorgunun ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Çaldıkları çeklerin ödemesini alıp Antalya'da tatil yapmışlarÇaldıkları çeklerin ödemesini alıp Antalya'da tatil yapmışlarÇaldıkları çeklerin ödemesini alıp Antalya'da tatil yapmışlarÇaldıkları çeklerin ödemesini alıp Antalya'da tatil yapmışlar

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