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Çaldıkları çelik kasaları çukurlara gömmüşler

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 13:14 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, hırsızlık yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, hırsızlık yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı. Zanılların yakalanması ile 16 hırsızlık olayı aydınlatılırken, çalınan 5 çelik kasa gömüldükleri çukurlarda bulundu.

İl ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, son zamanlarda ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde gerçekleştirilen ev ve iş yerlerindeki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yaptı. Hırsızlık zanlısı olarak 8 şüphelinin kimliği belirlendi. Harekete geçen ekipler, zanlılardan 7'sini yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise kentten gerçekleştirilen hırsızlıklarda çalınan tarihi eser niteliğinde 5 obje, 2 jeneratör, 2 televizyon, 1 buzdolabı, 1 müzik seti, değişik marka- modellerde elektronik eşyalar ile 14 gram esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, ayrıca hırsızlıklarda kullanıldığı belirlenen 2 binek araç, 1 arazi aracı, spiral, matkap ve kaynak makineleri ele geçirildi. Şüphelilerin ifadesi üzerine bir arazide 5 ila 7 metre derinlikteki çukurlara gömülmüş, çalınan 5 ayrı çelik kasa bulundu. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan F.U. (47) ve Z.K. (34), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.K. (35), C.İ. (33), G.Y. (33), Ö.G. (21) ve Y.A. (40) ise tutuklandı. Ayrıca 1 şüphelinin aranmasına devam edildiği belirtildi. Zanlıların yakalanmasıyla 16 faili meçhul hırsızlık olayının aydınlatıldığı kaydedildi.

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