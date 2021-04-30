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Çaldıkları çelik kasayı el arabasına koyup götürdüler

30.04.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bağcılar’da bir cep telefonu bayisine giren yabancı uyruklu 3 hırsız, içerisinde 20 bin liranın olduğu çelik kasayı el arabasına koyup götürdü. 90 bin liralık vurgun yapan 3 hırsızın el arabasına koydukları çelik kasayı çalma anları kameraya böyle yansıdı.

Çaldıkları çelik kasayı el arabasına koyup götürdüler

Olay, 21 Nisan Çarşamba günü saat 03.30 sıralarında Bağcılar Yenigün Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu 3 hırsız sokağa çıkma kısıtlamasını da fırsat bilerek cep telefonu bayisini hedef aldı. İşe koyulan 3 hırsız, dükkanın kapsını levyeyle açarak içeri girdi. Hırsızlar 20 bin lira nakit olan çelik kasayı yanlarında getirdikleri el arabasına koydu. Toplam değeri yaklaşık 70 bin lira olan, cep telefonu, tablet gibi elektronik eşyaları yanlarında getirdikleri siyah torbalara dolduran hırsızlar dükkandan çıkarak kaçtı.

2 GÜN SONRA YAKALANDILAR

Dükkan sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kameralarına yakalanan şüphelileri tespit etti. Kimliği tespit edilen M.B. (16), Mahmud Ş. (26) , Şerif B.(19) polisin operasyonuyla ikametlerinde kıskıvrak yakalandı. Evde yapılan aramada ise çalınan bütün elektronik eşyaları ve çelik kasayla birlikte 20 bin lirayı ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK ANI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, hırsızların çelik kasayı el arabası yardımıyla taşıma ve çaldıklarını siyah poşetle götürme anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA

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İstanbul
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