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Çaldıkları demirleri hurdacıya satan 3 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 19:45 | Son Güncelleme

Ankara’da çaldıkları demir parçalarını hurdacıya satan 3 kişi, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.Ankara İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Gölbaşı ilçesi Halaçlı Mahallesi’nde Ş.P.

Çaldıkları demirleri hurdacıya satan 3 kişi yakalandı

Ankara’da çaldıkları demir parçalarını hurdacıya satan 3 kişi, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Gölbaşı ilçesi Halaçlı Mahallesi’nde Ş.P. isimli vatandaşa ait bahçeden 44 adet iskele demiri, 25 adet iskele yan kol demiri, 5 adet iskele direk demiri, 4 adet profil çerçeveli sac kapı, 4 adet pencere korkuluk demiri, 10 adet demir profil, 10 adet demir boru çalındığı ihbarını aldı. Jandarma ekiplerince yapılan araştırmada hırsızlık olayını A.Y., F.T. ve E.A. adlı kişilerin gerçekleştirdiği tespit edildi. Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 zanlının adresine yapılan operasyonda malzemeler bulundu. Bulunan demir parçaları sahibi Ş.P.’ye teslim edilirken, 3 zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Tutuklanan zanlılar Sincan Kapalı Cezaevine gönderildi.

Çaldıkları demirleri hurdacıya satan 3 kişi yakalandı

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