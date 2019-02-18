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Çaldıkları eşyaları sosyal medyadan satan 6 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 11:36 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde evlerden çaldıkları eşyaları sosyal medya üzerinden sattıkları tespit edilen 6 kişi yakalandı.

Çaldıkları eşyaları sosyal medyadan satan 6 kişi yakalandı

Aziz GÜVENER/HENDEK (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Hendek ilçesinde evlerden çaldıkları eşyaları sosyal medya üzerinden sattıkları tespit edilen 6 kişi yakalandı.
Hendek Sümbüllü, Karadere ve Gündoğan mahallelerinde evlere giren hırsızlar, eşyaları çaldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı incelemeler sonucunda hırsızlık olayında kiralık araç kullandıkları tespit edilen A.K., A.S., E.S., A.M.Ç., G.Ş., ve İ.Ö.'yü gözaltına aldı. 6 kişinin evlerinde yapılan aramalarda çaldıkları çok sayıda ağaç kesme motoru, çim biçme makinesi ve televizyon gibi eşyalar bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda yapılan sorgularında çalıntı eşyaları sosyal medya üzerinden sattıklarını itiraf eden 6 kişi adliyeye sevk edildi. A.K. ve E.S. tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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