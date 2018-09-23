HABER

Çaldıkları fındıkları satmaya çalışırken yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 12:22 | Son Güncelleme

Çaldıkları fındıkları satmaya çalışırken yakalandılar

Ordu'nun Altınordu ilçesinde çaldıkları 600 kilogram fındığı tüccara satmaya çalışırken yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gerce Mahallesi Muhtarı Aydın Özbucak'ın evinden 600 kilogram fındık çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Hırsızlık zanlılarının A.S.K. ile E.D. olduğunu belirleyen ekipler, şüphelileri fındıkları tüccara satmaya çalışırken yakaladı.

İşlemlerinin ardından Ordu Adliyesine sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Fındıklar sahibine teslim edildi.

PARTNEREski aşkından kaçtı!Eski aşkından kaçtı!
Baba ağaçla, kızı taşla, oğlu ise kara kalemle sanat yapıyorBaba ağaçla, kızı taşla, oğlu ise kara kalemle sanat yapıyor
İstanbul'da 8 ilçede 30 saatlik su kesintisiİstanbul'da 8 ilçede 30 saatlik su kesintisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fındık hırsızlığı ordu

En Çok Okunan Haberler

Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Demek ki ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Demek ki ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Hollanda Büyükelçiliğine Şaban Dişli atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Hollanda Büyükelçiliğine Şaban Dişli atandı

Ryugu astroidine inen Hayabusa 2'den ilk fotoğraflar dünyaya ulaştı!

Ryugu astroidine inen Hayabusa 2'den ilk fotoğraflar dünyaya ulaştı!

Kandil'de cehennemi yaşıyorlar! '17 kez tecavüze uğradım'

Kandil'de cehennemi yaşıyorlar! '17 kez tecavüze uğradım'

Teknik direktörden oyuncusu için şok açıklama: İnşallah hamile değildir

Teknik direktörden oyuncusu için şok açıklama: İnşallah hamile değildir

Bilal Erdoğan ailelere böyle seslendi: Kaç tanemiz at binebiliyor?

Bilal Erdoğan ailelere böyle seslendi: Kaç tanemiz at binebiliyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TBMM Başkanı Binali Yıldırım kaza yapan yaralıların yanına koştu!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım kaza yapan yaralıların yanına koştu!

Mardin'de sokak köpeğinin gözünü oydular

Mardin'de sokak köpeğinin gözünü oydular

Sonbahar ekinoksu nedir? 2018 Sonbahar ekinoksu için Google'dan doodle!

Sonbahar ekinoksu nedir? 2018 Sonbahar ekinoksu için Google'dan doodle!

İstanbul'da 8 ilçede 30 saatlik su kesintisi

İstanbul'da 8 ilçede 30 saatlik su kesintisi

İstanbul'da 'bakıcı aranıyor' ilanıyla tecavüz!

İstanbul'da 'bakıcı aranıyor' ilanıyla tecavüz!

Ece Üner 'Angara' hakkında konuştu!

Ece Üner 'Angara' hakkında konuştu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.