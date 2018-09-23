Çaldıkları fındıkları satmaya çalışırken yakalandılar

Ordu'nun Altınordu ilçesinde çaldıkları 600 kilogram fındığı tüccara satmaya çalışırken yakalanan iki şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Gerce Mahallesi Muhtarı Aydın Özbucak'ın evinden 600 kilogram fındık çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.
Hırsızlık zanlılarının A.S.K. ile E.D. olduğunu belirleyen ekipler, şüphelileri fındıkları tüccara satmaya çalışırken yakaladı.
İşlemlerinin ardından Ordu Adliyesine sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Fındıklar sahibine teslim edildi.
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