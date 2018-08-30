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Çaldıkları güvercinleri bisikletle taşırken polise yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2018 16:33 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta bisikletle giderken polis tarafından durdurulan ve yapılan kontrolde yanlarındaki çuvalla çantada 35 çalıntı güvercin bulunan Muhammed D.

Çaldıkları güvercinleri bisikletle taşırken polise yakalandılar

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta bisikletle giderken polis tarafından durdurulan ve yapılan kontrolde yanlarındaki çuvalla çantada 35 çalıntı güvercin bulunan Muhammed D. (36) ile A.B. (16), gözaltına alındı. Kuşlardan 4'ünün öldüğü belirlendi, diğer güvercinler ise sahibine teslim edildi.
İstasyon Mahallesi Madalyonlu Kavşak'ta uygulama yapan polisler, bisikletle çuval ve koliler taşıyan Muhammed D. (36) ile A.B.'yi (16) durdurdu. Polisler, yaptıkları kontrolde A.B.'nin elindeki çuval ve kolilerde 4'ü ölü 23 güvercin, Muhammed D.'nin sırt çantasında ise 12 güvercin buldu. Polislerin güvercinleri nereden aldıklarını sorması üzerine şüpheliler, bir kümesten çaldıklarını itiraf etti. Ekipler Muhammed D. ile A.B.'yi gözaltına alırken, havasızlıktan ölmek üzere olan güvercinleri kafeslere koydu.
Yapılan araştırmada, güvercinlerin Ahmet Eşil'e ait olduğu belirlendi ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne davet edilerek sahibine güvercinler teslim edildi. Eşil, güvercinlerini sağ salim teslim aldığı için mutlu olduğunu belirterek polislere teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Çaldıkları güvercinleri bisikletle taşırken polise yakalandılarÇaldıkları güvercinleri bisikletle taşırken polise yakalandılarÇaldıkları güvercinleri bisikletle taşırken polise yakalandılarÇaldıkları güvercinleri bisikletle taşırken polise yakalandılar

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