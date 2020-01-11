Çaldıkları hayvanları uyuşturucu madde karşılığında takas ettiler

Isparta’nın Atabey ilçesinde bir ağıldan 2 küçükbaş hayvanı çaldıktan sonra kiraladıkları araçla Antalya’ya götüren ve koyunları uyuşturucuyla takas ettikleri tespit edilen 4 zanlı jandarma ekiplerince yakalandı.

Olay, 9 Ocak’ta Isparta’nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy’de meydana geldi. Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, M.K. isimli şahsa ait ağıldan 2 küçükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili şüphelilerin tespiti için çalışma başlattı. JASAT’ın yaptığı çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştiren şüphelilerin M.E., Y.S., M.N. ve R.U. olduğu tespit edildi. Araştırmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin ağıldaki 2 koyunu çaldıktan sonra bir araç kiralayarak koyunları Antalya’ya götürdüklerini, burada koyunlarla uyuşturucu madde (eroin) takası yaptıklarını ortaya çıkardı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili düzenlediği operasyon sonucu 4 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

