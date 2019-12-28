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  4. Çaldıkları içi altın dolu kasayı taşırken düşürünce bırakıp, kaçtılar

Çaldıkları içi altın dolu kasayı taşırken düşürünce bırakıp, kaçtılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 15:43 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 2 hırsız  bir kuyumcu dükkanından çaldıkları içinde toplam 100 bin lira değerinde altın bulunan çelik kasayı, özel olarak yaptırdıkları tekerlekli araç yardımıyla taşırken düşürünce, olay yerinde bırakıp, kaçtı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 2 hırsız bir kuyumcu dükkanından çaldıkları içinde toplam 100 bin lira değerinde altın bulunan çelik kasayı, özel olarak yaptırdıkları tekerlekli araç yardımıyla taşırken düşürünce, olay yerinde bırakıp, kaçtı. Kamera görüntülerinden eşkali tespit edilen şüphelilerden 1'i İzmir'de yakalanıp, tutuklandı.
Mithatpaşa Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına bugün saat 06.30 sıralarında giren 2 hırsız, içinde 100 bin lira değerinde altın bulunan 150 kilogram ağırlığındaki çelik kasayı çalarak, özel olarak yaptırdıkları tekerlekli bir araç yardımıyla götürmeye başladı. Ancak, taşırken araç devrildi. İki şüpheli, kasayı, ağır olması nedeniyle; kiralık olduğu anlaşılan otomobillerine taşıyamayınca orada bırakıp, kaçtı. Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceleyen polis, hırsızlık girişiminde bulunan 2 şüpheliyi tespit etti. Olaya karışan ve İzmir'de olduğu tespit edilen şüphelilerden M.E., yakalanıp, Salihli'ye getirildi. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.E., tutukladı. Diğer şüphelinin ise arandığı belirtildi.
Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

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