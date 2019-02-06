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Çaldıkları inekleri götüremeyince bıçakladılar

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 16:44 | Son Güncelleme

Adana’da 10 tane büyükbaş hayvanı çalan hırsızlar, çamura saplanıp yürüyemeyen üç ineği bıçaklayıp tarlaya attı.

Çaldıkları inekleri götüremeyince bıçakladılar

Adana’da 10 tane büyükbaş hayvanı çalan hırsızlar, çamura saplanıp yürüyemeyen üç ineği bıçaklayıp tarlaya attı. İnekler, sahiplerince tarlada bulunurken, polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, merkez Sarıçam ilçesi Dedepınar Mahallesi’nde gerçekleşti. Önceki gece Hüseyin Ongun’a ait evin bahçesine giren hırsızlar ahırda bulunan 10 büyükbaş hayvanı çalıp kaçtı. Sabah kalktıklarında ahırda ineklerini göremeyen aile durumu polise bildirdi. Bu arada hayvanları sahibi Hüseyin Ongun ve akrabaları çalınan hayvanları kendi imkanlarıyla aramaya başladı. Ongun ailesi D-400 karayolu üzerinde tarlanın ortasında üç ineği çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde buldu. Olay yerine gelen polisler hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Bu arada yaralı hayvanların başından ayrılmayan Hüseyin Ongun, “Böyle vicdansızlık olur mu? Diğer hayvanları götürdünüz, bu hayvanlardan ne istediniz? Hayvanları her yerlerinden bıçaklamışlar. Bunu yapan insan olamaz” dedi.
Üç inek daha sonra traktörlere bindirilip veterinere götürüldü.

Çaldıkları inekleri götüremeyince bıçakladılar

Çaldıkları inekleri götüremeyince bıçakladılar

Çaldıkları inekleri götüremeyince bıçakladılar

Çaldıkları inekleri götüremeyince bıçakladılar

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