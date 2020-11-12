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Çaldıkları inşaat malzemelerini hurdacıya satan şüpheliler yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 12:30 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yapımı devam eden inşaatlardan malzeme çalan 2 şüpheli Antalya’da yakalandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yapımı devam eden inşaatlardan malzeme çalan 2 şüpheli Antalya’da yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları inşaat malzemelerini Antalya’da hurdacılara sattıkları belirlendi.
5, 6 ve 9 Ekim tarihlerinde Ilıca Mahallesi Kumköy mevkiinde inşaatı devam eden yerlerden musluk bataryaları, fayans malzemeleri ve elektrik kabloları gibi malzemelerin çalınması üzerine jandarma ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Jandarma Karakolu ve JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 3 ayrı hırsızlık olayında kullanılan araç ve olayın şüphelileri belirlendi. U.A. ve M.S. isimli şüpheliler, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli çalışma sonucu Antalya il merkezinde yakalandı. Çaldıkları inşaat malzemelerini Antalya’da hurdacılara sattıkları belirlenen ve jandarma tarafından gözaltına alınan U.A. ve M.S. isimli şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. U.A. ve M.S. savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

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